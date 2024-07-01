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Россиянка попала в реанимацию после укуса осы на балконе

В Приморье врачи спасли женщину после укуса осы

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Line Sabroe/Wikimedia Commons

Во Владивостоке врачи спасли женщину с аллергией на яд ос, женщина попала в реанимацию после укуса насекомого. Об этом сообщает пресс-служба городской клинической больницы № 1.

Жительница Приморья вышла на балкон квартиры и почувствовала резкую боль в ноге. В считанные минуты россиянка начала задыхаться и потеряла сознание. Пострадавшую госпитализировали в «тысячекоечную» городскую больницу.

Женщина пришла в себя только в реанимации токсикологического отделения. Выяснилось, что пострадавшую укусила оса. У женщины моментально развился анафилактический шок, спасти ее удалось благодаря грамотным действиям медиков. Сейчас жизни и здоровью россиянки ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Ивано-Матренинской детской клинической больнице врачи помогли годовалому ребенку, девочку укусила оса, когда она находилась с родителями в Австралии. Родители пытались самостоятельно извлечь жало, но оно обломилось и осталось в тканях. Инородное тело пришлось извлекать с помощью хирургических инструментов, состояние ребенка не вызывает у медиков опасений, девочка отпущена на амбулаторное лечение.

Ранее врач назвала простой алгоритм действий при укусе пчел.

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