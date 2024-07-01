В Буйнакске выписали из больницы всех госпитализированных с отравлением

Все госпитализированные после отравления в дагестанском Буйнакске выписаны из больницы. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы министерства здравоохранения республики Зарина Агмадова.

«Врачи выписали всех госпитализированных после отравления в Буйнакске», — сказала она.

По последним данным регионального минздрава, на стационарном лечении в ЦГБ Буйнакска с симптомами кишечной инфекции находились 59 человек.

До этого пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике сообщала, что причиной массового отравления в Буйнакске стала вода, в которую попали возбудители кишечной инфекции.

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев после скандала с массовым отравлением покинул свой пост.

10 июня в Буйнакске (Дагестан) зафиксировали массовые обращения местных жителей в медучреждения с кишечной инфекцией. Более 270 человек обратились с признаками острой кишечной инфекции после употребления воды из-под крана. Изначально было госпитализированы 30 человек, но позднее количество обратившихся за помощью возросло до 164.

Ранее врачи назвали главные отличия ротавируса от отравления.