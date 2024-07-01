Попугая, укусившего туриста в Анапе, отправили в зоопарк

В Анапе попугая, который укусил туриста во время фотосъемки, отправили в зоопарк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ОМВД по городу.
По информации агентства, попугай укусил туриста во время проведения фотосъемки на набережной Паралия села Витязево. Пострадавший по факту инцидента обратился в полицию.
После этого сотрудники правоохранительных органов начали проверку. По результатам проведенных мероприятий выяснилось, что у предпринимателя, организовавшего платные съемки с птицей, не было на нее документов.
Попугая изъяли у бизнесмена и передали на содержание в зоопарк, расположенный в селе Витязево. Прочие детали и обстоятельства уточняются.
До этого орнитологи научили попугаев играть в игры на планшетах. По словам исследователей, результаты их работы могут лечь в основу нового направления потребительской электроники, ориентированной на домашних питомцев и других животных.
Ранее Никита Кологривый закончил сниматься в фильме с попугаем в главной роли.