Попугая, укусившего туриста в Анапе, отправили в зоопарк

В Анапе попугая, который укусил туриста во время фотосъемки, отправили в зоопарк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ОМВД по городу.

По информации агентства, попугай укусил туриста во время проведения фотосъемки на набережной Паралия села Витязево. Пострадавший по факту инцидента обратился в полицию.

После этого сотрудники правоохранительных органов начали проверку. По результатам проведенных мероприятий выяснилось, что у предпринимателя, организовавшего платные съемки с птицей, не было на нее документов.

Попугая изъяли у бизнесмена и передали на содержание в зоопарк, расположенный в селе Витязево. Прочие детали и обстоятельства уточняются.

До этого орнитологи научили попугаев играть в игры на планшетах. По словам исследователей, результаты их работы могут лечь в основу нового направления потребительской электроники, ориентированной на домашних питомцев и других животных.

Ранее Никита Кологривый закончил сниматься в фильме с попугаем в главной роли.