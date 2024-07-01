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В Петербурге осудили иностранца с нацистскими татуировками

В Петербурге суд арестовал гражданина Белоруссии за нацистские татуировки

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Freepik.com

Суд вынес приговор мужчине, который нанес на кожу татуировку в виде нацистского символа. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Гражданин Республики Беларусь сделал несколько татуировок: герб нацистской Германии, свастику и погон. В рамках закона использование нацистской символики расценивается как оскорбление многонационального народа. Так как мужчина демонстрировал эти символы публично, правоохранители увидели в этом состав административного правонарушения.

Известно, что у белоруса была возможность скрыть татуировки, но он этого не сделал.

Суд признал иностранца виновным и назначил наказание в виде административного ареста на 14 суток.

До этого в Барнауле тату-мастера арестовали за демонстрацию нацистской символики. По версии следствия, в своем Telegram-канале мужчина публиковал запрещенную символику не только связанную с этим периодом истории Германии, но и символы экстремистских и террористических организаций.

Ранее у петербуржца, пытавшегося перейти финскую границу, нашли оружие и монеты с Гитлером.

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