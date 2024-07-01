Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вишеградская группа Евросоюза приступила к боевому дежурству

Генштаб Польши: Вишеградская группа ЕС начала боевое дежурство

close
100%
Omar Marques/Reuters

Вишеградская боевая группа Евросоюза, сформированная преимущественно из польских десантников, а также военных из Венгрии, Чехии и Словакии, начала боевое дежурство 1 июля. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Польши, сообщает ТАСС.

«Начинает дежурство боевая группа Европейского союза, основное ядро которой составляют [военнослужащие] 6-й десантной бригады», — говорится в сообщении Минобороны. Там подчеркнули, что в данное формирование входят 2,3 тыс. военных.

В первый раз Вишеградская боевая группа ЕС заступила на боевое дежурство в 2016 году, в последний раз она дежурила в начале 2023 года. Решение о создании таких подразделений было принято министрами обороны Евросоюза в 2004 году. Боевые группы ЕС — это мобильные соединения, способные проводить операции по оказанию гуманитарной помощи, помогать в спасательных миссиях, также они могут использоваться для поддержания мира и урегулирования кризисов.

В июне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «только слепой» не видит, что в Европе царит «военный психоз», логическим завершением которого станет отправка западных войск на территорию Украины.

Ранее в МИД РФ назвали наиболее русофобские войска в НАТО и ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами