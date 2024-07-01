Вишеградская боевая группа Евросоюза, сформированная преимущественно из польских десантников, а также военных из Венгрии, Чехии и Словакии, начала боевое дежурство 1 июля. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Польши, сообщает ТАСС.

«Начинает дежурство боевая группа Европейского союза, основное ядро которой составляют [военнослужащие] 6-й десантной бригады», — говорится в сообщении Минобороны. Там подчеркнули, что в данное формирование входят 2,3 тыс. военных.

В первый раз Вишеградская боевая группа ЕС заступила на боевое дежурство в 2016 году, в последний раз она дежурила в начале 2023 года. Решение о создании таких подразделений было принято министрами обороны Евросоюза в 2004 году. Боевые группы ЕС — это мобильные соединения, способные проводить операции по оказанию гуманитарной помощи, помогать в спасательных миссиях, также они могут использоваться для поддержания мира и урегулирования кризисов.

В июне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «только слепой» не видит, что в Европе царит «военный психоз», логическим завершением которого станет отправка западных войск на территорию Украины.

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