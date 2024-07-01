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Двух граждан Казахстана осудили за диверсию на железной дороге в России

Двух граждан Казахстана осудили на 13 лет за диверсию на железной дороге в РФ

Мосгорсуд приговорил двоих граждан Казахстана к 13 годам колонии за диверсию на российской железной дороге. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что Александр Абрам и Эдуард Бурдилов были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия).

Абраму назначено наказание в виде отбывания первых 4 лет в тюрьме, остального срока наказания — в исправительной колонии строгого режима. Бурдилову — отбывание первых 5 лет в тюрьме, остального срока — в исправительной колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что суд вынес приговор в отношении мужчины, который поджигал релейные шкафы на железной дороге около аэропорта. По версии следствия, безработный мужчина отправился к дороге и поджег оборудование. Ситуация не могла навредить пассажирам, так как по рельсам курсируют только грузовые составы.

Ранее в Ростовской области трое россиян попались на попытке диверсии на железной дороге.

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