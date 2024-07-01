Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Электроснабжение в Белгороде восстановлено

Мэр Белгорода сообщил о восстановлении электроснабжения

close
100%
Shutterstock/zulicheg

Электроснабжение в Белгороде полностью восстановлено после аварии. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что сотрудники Центра организации дорожного движения продолжают мониторинг ситуации на основных транспортных развязках Белгорода.

Большая часть светофоров, которые не работали из-за отсутствия электроснабжения, переведена в штатный режим работы. Заторовых ситуаций на дорогах нет. Пока не запущены светофоры на перекрестках Щорса-Губкина, Ватутина-Губкина. Специалисты восстанавливают их работу, добавил градоначальник.

До этого Mash сообщал, что атаки украинских беспилотников привели к тому, что к утру 1 июля 90% домов Белгородской области остались без электричества и водоснабжения.

Компания «Белгородэнерго» сообщала, что временные перерывы подачи электроэнергии связаны с «внешним воздействием».

Ранее жителей Курской области предупредили о перебоях с электричеством после аварии на ЛЭП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами