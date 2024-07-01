Электроснабжение в Белгороде восстановлено

Электроснабжение в Белгороде полностью восстановлено после аварии. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что сотрудники Центра организации дорожного движения продолжают мониторинг ситуации на основных транспортных развязках Белгорода.

Большая часть светофоров, которые не работали из-за отсутствия электроснабжения, переведена в штатный режим работы. Заторовых ситуаций на дорогах нет. Пока не запущены светофоры на перекрестках Щорса-Губкина, Ватутина-Губкина. Специалисты восстанавливают их работу, добавил градоначальник.

До этого Mash сообщал, что атаки украинских беспилотников привели к тому, что к утру 1 июля 90% домов Белгородской области остались без электричества и водоснабжения.

Компания «Белгородэнерго» сообщала, что временные перерывы подачи электроэнергии связаны с «внешним воздействием».

Ранее жителей Курской области предупредили о перебоях с электричеством после аварии на ЛЭП.