Журналист Кригер обжаловал арест по делу об экстремизме

Журналист Sota Vision (организация включена Минюстом в список иноагентов) Артем Кригер обжаловал в суде арест по делу об экстремизме. Об этом сообщает РИА Новости.

Апелляционная жалоба на арест будет рассмотрена Мосгорсудом, однако дата заседания еще не определена. Кригер будет находиться в СИЗО до 18 августа. Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы по статье «Участие в экстремистском сообществе» из-за вменяемого сотрудничества с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). При этом в Sota Vision заявили, что журналист не поддерживал связей с этой организацией из-за сопутствующих рисков.

27 июня Росфинмониторинг включил журналиста Sota Vision Кригера в список экстремистов. В 2024 году ему исполнилось 23 года.

31 мая Минюсют внес проекты Sota (признано в РФ иностранным агентом) и Republic (признано в РФ иностранным агентом) в список иноагентов. о интернет-проекте Sota говорится, что ее деятельность реализуется неправительственной иностранной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Ранее Минюст РФ объявил экс-вокалиста «Тараканов» Дмитрия Спирина (признан в РФ иностранным агентом) иноагентом.