В европейской стране вели шестидневную неделю

Жители Греции могут перейти на шестидневную рабочую неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ERT.

С 1 июля большая часть компаний смогут перейти на новый график работы. Известно, что положения нового законодательства будут распространяться на работников компаний или холдингов, имеющих круглосуточную систему посменной работы, а также при соблюдении определенных условий и на те организации, где нет 24-часового рабочего цикла.

Чтобы получить разрешение на шестидневную рабочую неделю, владелец компании должен подать заявление и доказать, что у организации появился дополнительный объем работы. Перейти на новый график не смогут работники сферы пищевой промышленности, туризма и сотрудники образовательных учреждений. Не исключается, что по шесть дней в неделю будут работать органы местного самоуправления и обслуживающие людей госкомпании.

При этом работодатель будет сам определять, кто из сотрудников будет работать по новому графику.

Предположительно, такая мера поможет увеличить доход населения, так как оплата за шестой рабочий день выше на 40%. Однако не все поддерживают это решение. Как полагает профессор трудового права Арис Казакос, работодатель может заставить сотрудника работать лишний день и человек не может отказаться.

Соответствующий закон ввели в том числе и из-за нехватки рабочей силы. Предполагается, что предприниматель сможет задействовать уже существующие ресурсы. Казакос полагает, что это неправильно, так как по статистике из-за увеличения времени работы и нагрузки на производствах происходит больше несчастных случаев.

Как сообщает портал Politicsreport, многие греки работают на двух работах из-за низкой оплаты труда и высокой стоимости жизни. Около 40% доходов граждане тратят на аренду жилья.

Ранее терапевт Елена Кудашкина предупредила о риске развития инсульта при переходе на шестидневку.