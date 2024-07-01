Россиянам рассказали о влиянии жаркой погоды на смартфоны

Смартфоны и другие гаджеты нельзя оставлять летом на солнце, так как это грозит перегревом и поломкой. Нельзя использовать их на пляже, класть на панель автомобиля, отметил владелец компании Mobile Research Group, ведущий аналитик Эльдар Муртазин в беседе с 360.ru.

«Самое первое — любому устройству комфортно там, где комфортно человеку», — подчеркнул Муртазин.

Если гаджет перегрелся, то высока вероятность потери отдельных функций, а затем – полного отключения смартфона. У оставленного в автомобиле гаджета нарушится герметичность, от нагрева растечется клей, предупредил специалист. При этом он отметил, что в целом современные устройства в жару работают нормально – их просто нельзя держать под лучами солнца.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе жителей Москвы и Московской области ожидает аномально жаркая погода, близкая к рекордной. В столице воздух прогреется до +31-34 градусов, в Подмосковье – до +36.

Ранее были названы самые продаваемые смартфоны в России в 2024 году.