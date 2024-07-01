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В России заявили о снижении числа совершаемых иностранцами преступлений

Колокольцев: мигранты стали меньше совершать преступлений из-за профилактики

В России снижается количество преступлений со стороны иностранных граждан, почти на 8% уменьшилось число тяжких и особо тяжких деяний в этом году. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, видео его выступления в своем Telegram-канале опубликовала представитель МВД РФ Ирина Волк.

По его мнению, тенденцию снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан удалось закрепить в результате комплексной профилактической работы.

«Число тяжких и особо тяжких деяний уменьшилось почти на 8%, а точнее 7,6%. Их доля в общем массиве посягательств, совершенных приезжими, также сократилась», — сказал Колокольцев.

Он отметил, что это цифры официальной государственной статистики.

1 июля сообщалось, что в Новосибирске несколько россиян задержали за организацию канала незаконной миграции из ближнего зарубежья.

До этого в Подмосковье с помощью дрона обнаружили 45 нелегальных мигрантов, которые незаконно проживали на территории сельскохозяйственного предприятия в деревне Яковлево.

Ранее в Госдуму внесли проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов.

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