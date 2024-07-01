Нижегородский подросток пырнул юношу ножом из-за ревности

В Нижегородской области 16-летний подросток из-за ревности пырнул ножом в живот 17-летнего юношу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 29 июня в городе Кулебаки возле одного из домов на улице Бутова. Между подростками произошла ссора, предварительно, на почве ревности, и один пырнул другого ножом в живот.

Пострадавшего несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Нанесенный здоровью подростка вред оценили как тяжкий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства инцидента, проводя допрос свидетелей и собирая характеристики на участников конфликта. Также следователи назначают необходимые экспертизы.

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