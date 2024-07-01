В Воронеже судимый педофил получил 22 года за изнасилование десятилетней девочки

Суд вынес приговор жителю Липецкой области, который надругался над несовершеннолетней в Воронеже. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина подкараулил у учебного заведения десятилетнюю девочку и, когда она шла через овраг, угрожая ей, изнасиловал и скрылся с места.

«В целях сокрытия следов преступления он выкинул нож, которым угрожал потерпевшей, а также сжег свою одежду», – сообщается в публикации.

Правоохранители быстро задержали подозреваемого. Сделать это удалось после экспертизы, в рамках которой генетический профиль следов на одежде девочки совпал с одним из образцов в базе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фигурант сначала давал признательные показания, но потом отрицал свою причастность. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 22 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Известно, что ранее россиянин уже был судим за преступления, связанные с несовершеннолетними.

Ранее в Петербурге задержали мигранта, который приставал к ребенку в метро.