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В России потребовали заочно приговорить к тюрьме журналиста Дмитрия Гордона

ТАСС: прокурор требует заочно приговорить журналиста Гордона к 14 годам

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Дмитрий Гордон/YouTube

Представитель прокуратуры потребовала приговорить журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом) к 14 годам за призывы к терроризму и распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда.

Гособвинитель считает, что первые пять лет журналист должен провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии общего режима.

На заседании отмечали, что головное дело в отношении Гордона завели в том числе из-за обнаруженных в его роликах призывов к расправе над главами России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Прокурор также отметила, что в другом ролике Гордон требовал от США ударить ядерным оружием по РФ и начать против страны полномасштабную военную операцию.

В марте 2022 года СК РФ возбудил в отношении Гордона уголовное дело по нескольким статьям УК: за публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по национальному признаку и публичное распространение фейков о действиях военных РФ. В июне 2024 года Следком завершил расследование по делу.

Ранее Гордона повторно объявили в розыск в России.

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