«Не скажу, что паника была»: жительница Белгорода о последствиях отключения электричества

Жительница Белгорода Марина рассказала «Газете.Ru», что из-за отключения во всем городе электричества не работали светофоры, однако «транспортного хаоса» не было. Женщина отметила, что из-за ЧП в кофейнях продавали только холодные напитки, а расплатиться картой было нельзя.

«Электричество отключили в 8 утра. В 11:30 уже дали. То есть 3,5 часа не было электричества. Его действительно не было практически во всем городе, но я не скажу, что тут паника какая-то была. Да, не работали светофоры, они через один работали. На особо крупных светофорах регулировщики стояли, так что транспортного хаоса не наблюдалось. Мне показалось, что это было круче, чем когда работают умные светофоры. В плане транспорта все было ок. Я в это время ехала на работу. Заехала в кофейню, куда я обычно по пути заезжаю. Она работала, но отпускала только холодные напитки — это лимонады, воду и сладкое. Все, что касается, кофе, ничего не работало, потому что от электричества аппараты работают. Оплата осуществлялась либо наличными, либо переводом через QR-код», — сказала она.

Марина уточнила, что у жителей Белгорода также не было воды, из-за чего в бизнес-центре, где работает женщина, были закрыты туалеты.

«Воды не было тоже, у кого-то самотеком еще что-то текло, но воды не было, так как насосная станция у нас тоже работает от электричества. За магазины и предприятия не могу сказать, в магазин я не заходила. Я работаю в большом офисном центре, он был открыт. Там были закрыты туалеты, но в целом доступ к своему рабочему месту я могла осуществить. У меня работа не связана с электроэнергией, единственное, было очень жарко. У меня первая клиентка пришла в 11, где-то минут через 20 у нас включили свет, я включила кондиционер. Интернета тоже не было, был только мобильный. Лифты не работают. Я знаю, что у местных провайдеров сеть легла. Кое-где они потом восстановили, я думаю, к вечеру, если с электричеством все будет нормально, все восстановят», — добавила она.

1 июля Telegram-канал Mash сообщил, что из-за атак украинских беспилотников 90% домов Белгородской области остались без электричества и водоснабжения. Пресс-служба компании «Белгородэнерго» добавила, что из-за «внешнего воздействия» в регионе наблюдаются «временные перерывы подачи электроэнергии потребителям». Специалисты приступили к переводу электроснабжения на резервные схемы, а социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников, отметили в компании.

В свою очередь, «Белоблводоканал» сообщил, что из-за аварийного отключения электричества в некоторых населенных пунктах Белгородской области нет и водоснабжения. В ближайшие часы ожидается восстановление подачи воды, однако давление в системе будет снижено. Водоканал попросил граждан минимизировать потребление воды до стабилизации ситуации.

До этого российское Минобороны уточняло, что средства ПВО в ночь на 1 июля уничтожили 36 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями.

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