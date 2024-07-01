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Политолог сравнил ваххабитскую идеологию с ранним революционным марксизмом

Политолог Ухов: ваххабиты опираются на массы манипулируемых мигрантов

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Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Бесконтрольная миграция и коррупция в ряде северокавказских регионов России создают ситуацию, при которой идеология ваххабизма в стране выходит на режим самоокупаемости. Такое мнение в своем Теlegram-канале высказал политолог Илья Ухов.

Комментируя опубликованный в РБК репортаж из дагестанского села Сергокала, откуда были родом террористы, устроившие теракт в Дербенте и Махачкале, автор поста обратил внимание на слова исламоведа Ахмета Ярлыкапова, который заявил об изменении социального портрета приверженцев ваххабизма.

Исламовед констатировал, что в радикализм теперь идут вовсе не бедные и отчаявшиеся люди, а те, кто имеют высшее образование, успешный бизнес, могут себе позволить выезд в Турцию или арабские страны.

Теперь не нужно везти в страну «черный нал» для салафитских проповедников или организации терактов — все есть на месте, отметил Ухов.

«Помимо идеологического есть и силовое крыло ваххабитов, которое активно метастазирует в сети подпольных поп-ММА клубов, в мигрантских гетто и т.д. Опыт стран Центральной Азии показывает, что салафиты вполне себе могут проникать и на руководящие позиции в силовых структурах», — написал политолог.

Сюда же, по его мнению, можно приплюсовать и так называемые «тюремные джамааты», силу которых россияне недавно наглядно увидели в ситуации с захватом сотрудников ФСИН в ростовском СИЗО.

По мнению Ухова, ваххабитская идеология сейчас имеет массу сходств с ранним революционным марксизмом.

С этой теорией, как считает политолог, схожи ваххабистское апеллирование к идеалам «всеобщей справедливости», эксплуатация реальных социальных проблем в не самых благополучных регионах, разговоры о всемирной революции, джихаде.

«Проводниками салафизма все чаще становятся люди из средних слоев общества и интеллигенции, появляются и спонсоры из бизнеса (ну прямо как Савва Морозов, спонсировавший большевиков)», — добавил политолог.

Также он указал на то, что ваххабиты опираются на массы манипулируемых мигрантов, как когда-то пролетарии призывали к действиям рабочих.

Чтобы победить это явление, надо последовательно работать «над уничтожением кормовой базы ваххабитов», убежден Ухов.

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