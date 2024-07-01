В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе. Предупреждение опубликовано в его Telegram-канале.

На этом фоне морской и наземный общественный транспорт в городе прекратили движение.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. По данным властей, ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверых спасти не удалось. Среди них — двое детей. До сих пор остаются в больницах 22 человека.

Московские врачи оценили состояние двух пациентов (взрослого и ребенка) как стабильно тяжелое. Еще 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, а пять пациентов в состоянии легкой степени тяжести.

Ранее в Севастополе охранник ТЦ выгнал людей с детьми на улицу по время тревоги.