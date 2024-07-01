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Врач посоветовала есть в жару чаще трех раз в день

Врач Тананакина: в жару рекомендуется есть пять-шесть раз в день

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Shutterstock/tativophotos

В жаркую погоду следует принимать пищу пять-шесть раз в день небольшими порциями для оптимального пищеварения. Такой совет в разговоре с РИАМО дала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Соблюдение правильного питания в летний период поможет вам не только достичь желаемой формы, но и поддержать свое здоровье», — сказала Тананакина.

Она также порекомендовала в жару сокращать потребление мяса в пользу рыбы и морепродуктов.

Кроме того, по ее словам, в жаркую погоду необходимо употреблять достаточное количество овощей и фруктов, которые богаты водой, минералами, витаминами и антиоксидантами. Также врач посоветовала отдавать предпочтение легким блюдам, таким как холодные супы и свежие салаты.

До этого Тананакина отмечала, что снижение аппетита в жару является нормой, поскольку организм не тратит энергию на поддержание тепла, в отличие от зимы.

Ранее врач раскрыла, сколько воды нужно пить в жару.

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