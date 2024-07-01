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Замгенпрокурора Украины уволили после коррупционного скандала

На Украине уволили замгенпрокурора Вербицкого после коррупционного скандала

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Офис Генерального прокурора Украины

Заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий ушел в отставку по собственному желанию после коррупционного скандала. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора.

В мае на Украине разразился скандал в связи с публикациями СМИ, в которых говорилось, что Вербицкий живет в доме в коттеджном поселке, который приобрел его племянник по цене в шесть раз ниже рыночной стоимости. Помимо этого, возмущение украинцев вызвали сообщения о его дорогой машине и трехэтажном доме подруги замгенпрокурора.

«Дмитрий Вербицкий уволен с должности заместителя Генпрокурора. Генеральный прокурор Андрей Костин 01.07.2024 подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого», — говорится в сообщении.

21 июня Вербицкого отстранили от занимаемой должности. До этого нардеп Ярослав Железняк сообщал, что парламент вызвал на заседание генпрокурора в связи с информацией о незаконно приобретенном имуществе окружения его заместителя.

Ранее на Украине уволили представителя командования Воздушных сил Игната.

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