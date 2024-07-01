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«Опаснее пластика»: в России планируется запустить систему утилизации органики

Депутат Коган: разрабатывается законопроект об утилизации и переработке органики

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В России необходимо создать систему переработки и утилизации органических отходов, которые наносят окружающей среде больший вред, чем пластик, заявил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган. Решить эту проблему планируется на законодательном уровне, после чего на контейнерных площадках установят отдельный бак для сбора органики, рассказал он в беседе с «Парламентской газетой».

Сегодня депутаты работают над законопроектом, который введет необходимость сбора и полной переработки органических отходов – по словам парламентария, этот документ ждут, в том числе, российские регионы.

«Органика с точки зрения экологии и вреда окружающей среде является одной из самых агрессивных. Попадание на полигон запускает биохимические процессы, это выделение фильтрата и свалочного газа в течение ближайших 30 дней. Это создает огромные неудобства и окружающим, это загрязняет все и вся», — объяснил депутат важность инициативы.

Также в Госдуму уже внесли законопроект, который обяжет крупные компании снизить выбросы в атмосферу, добавил Коган. Штрафы за превышение норм по выбросам в документе предлагается установить на уровне до 100 млн рублей. В ближайшее время депутаты начнут готовить законопроект ко второму чтению, заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в России построят комплекс по переработке отходов почти за 5 млрд рублей.

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