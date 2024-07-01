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В Днепропетровске произошел взрыв

В Днепропетровске на фоне тревоги прогремел взрыв

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Shutterstock/Ireshetnikov54

В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги произошел взрыв. Об сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует в данный момент в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

«Днепропетровск, местные паблики сообщают о взрыве», — говорится в публикации.

Несколькими днями ранее неизвестные подожгли три автомобиля военных на Украине. Машины сожгли в Киеве и Полтавской области.

До этого сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата) во Львове силой затащили мужчину в машину, а затем попытались закрыть дверь, несмотря на то, что он выставил ноги. Действия сотрудников ТЦК вызвали крики возмущения среди окружающих.

Также в Одессе объявили в розыск автомобиль, который утром 20 июня «прокатил на капоте» сотрудников ТЦК. По словам очевидцев, водитель попытался уехать, когда его машину окружили военкомы.

Ранее на Украине рассказали, кто может доставлять в военкомат военнообязанных.

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