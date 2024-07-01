Бывшему чиновнику аппарата Совфеда вынесли приговор за убийство родителей

Мосгорсуд приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего чиновника аппарата Совета Федерации РФ Алексея Коновалова, убившего собственных родителей. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Следствие установило, что в феврале 2023 года Коновалов, убив своих родственников, обратился в полицию и заявил, что нашел их мертвыми. Позднее он все же признался в преступлении.

«Московский городской суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев», — говорится в сообщении инстанции.

18 июня в Москве вынесли приговор участнику «Коптевской» группировки Сергею Замараеву, совершившему ряд убийств в конце 1990-х годов. Ему назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось об инциденте, случившемся в Петербурге, где местный житель задушил супругу во время массажа и оставил ее тело в наполненной ванне.