В Кузбассе на местного жителя напал медведь

В Кузбассе встреча местного жителя с медведем закончилась для кемеровчанина госпитализацией. Об этом рассказали в пресс-службе Междуреченской больницы.

Как рассказал пострадавший, все произошло в верховьях реки Усы, на пасеке.

«Это было вверху, по Усе, километров 20. Врачи все молодцы, начиная со скорой помощи, все было очень быстро. Пока мы спускались, они уже нас на берегу ждали. Сюда привезли, а тут еще быстрее все завертелось-закрутилось», — поделился потерпевший на камеру.

Судя по кадрам из больницы, медведь травмировал мужчине обе руки и голову. Врачи наложили пострадавшему швы и сделали перевязки. Сейчас кемеровчанин продолжает получать помощь в условиях стационара.

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