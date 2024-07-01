Сыновья липецкого священника Ащеулова сделали признание в суде

Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова признались в суде в желании вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Заседание проходит во Втором Западном окружном военном суде.

«Я признаю вину в тех деяниях, которые мне вменяются», — сказал Иоанн Ащеулов.

Его брат Тимофей добавил, что признает то, что ему вменяют, но не считает это виной. Третий из братьев Ащеуловых — Алексей — не высказал своего отношения к предъявленному обвинению.

В середине июня стало известно, что трех сыновей российского священника будут судить за покушение на госизмену.

Впервые об Ащеуловых заговорили в СМИ еще в 2007 году, когда жена Игоря Ащеулова написала на него заявление, обвинив в издевательстве над ней и детьми. Сам Ащеулов называл это «обычным семейным разладом».

Ранее в Крыму вынесли приговор мужчине, который собирался вступить в ВСУ.