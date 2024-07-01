Подростки устроили ограбление с газовым баллончиком в Петербурге

В Петербурге два подростка устроили ограбление с газовым баллончиком на улице. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 30 июня у дома №114 на Лиговском проспекте. Предварительно, два подростка в возрасте 15 и 16 лет поссорились с 17-летним юношей и в ходе спора распылили ему в лицо содержимое газового баллончика. Затем несовершеннолетние сняли с руки оппонента часы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали там подозреваемых в нападении подростков. Возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и грабеже. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

До этого в Челябинске подросток сломал челюсть пассажиру трамвая из-за замечания. Мужчина был недоволен громкой музыкой, которую несовершеннолетние приятели слушали в салоне.

Ранее в Оренбурге мужчина с ножом избил подростка из-за неработающей видеокарты.