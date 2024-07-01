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В Госдуме объяснили, как должен работать запрет на идеологию чайлдфри

Депутат Савченко: запретить нужно не чайлдфри, а пропаганду этой идеологии

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Chebakalex7/Shutterstock/FOTODOM

Люди должны иметь право сами выбирать свою жизненную позицию, в том числе решать вопрос о наличии детей. Это свобода выбора, которой их не лишить. Однако если люди становятся чайлдфри, они не должны это популяризировать, заявил депутат Госдумы Олег Савченко. В беседе с RuNews24 он призвал сделать акцент именно на запрет пропаганды чайлдфри.

Напомним, в Минюсте сообщили о подготовке законопроекта о запрете идеологии чайлдфри (от англ. Child free — идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей). По мнению Савченко, следование этой идеологии – это тревожная тенденция, которая сегодня наблюдается у молодежи.

«Я считаю, что это неправильно и противоречит природе человека и существованию нации. Я против того, чтобы такие взгляды распространялись и популяризировались, особенно через средства массовой информации и интернет», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, СМИ сильно влияют на людей, поэтому если не запретить говорить о чайлдфри, то это может стать угрозой для будущего страны. Причем если люди решают создать семью, то результатом этого решения должен стать ребенок, считает Савченко.

«Если они выбрали отказ от ребенка, я тоже принимаю это как должное, но не могу это приветствовать», — заключил депутат.

До этого зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая призвала начать борьбу с чайлдфри в России с отмены самого этого термина. Она призвала называть это просто «отказ от рождения детей», подчеркнув, что так идеология станет менее популярной.

Ранее эксперты оценили, поможет ли запрет чайлдфри решить демографическую проблему.

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