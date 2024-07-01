Жительница Белгорода рассказала об обстановке в городе после отключения электричества

В Белгороде, где уже несколько часов нет электричества, интернет работает с перебоями и «еле-еле» течет вода. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Мария. При этом, по ее словам, обстановка в городе спокойная, а жители надеются, что к концу дня свет дадут.

«Обстановка в городе спокойная. Где не работают светофоры, стоят регулировщики. Света нет примерно с 9 утра. Магазины не знаю, работают или нет. Небольшие проблемы с интернетом есть. Говорят, что уже постепенно включают электричество. Очень надеемся, что к установленному времени включат везде. Вообще [обещали] к часу, но кто-то говорит, что к семи вечера. Есть проблемы с водой: еле-еле течет», — сказала она.

1 июля Telegram-канал Mash сообщил, что из-за атак украинских беспилотников 90% домов Белгородской области остались без электричества и водоснабжения. Пресс-служба компании «Белгородэнерго» добавила, что из-за «внешнего воздействия» в регионе наблюдаются «временные перерывы подачи электроэнергии потребителям». Специалисты приступили к переводу электроснабжения на резервные схемы, а социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников, отметили в компании.

В свою очередь, «Белоблводоканал» сообщил, что из-за аварийного отключения электричества в некоторых населенных пунктах Белгородской области нет и водоснабжения. В ближайшие часы ожидается восстановление подачи воды, однако давление в системе будет снижено. Водоканал попросил граждан минимизировать потребление воды до стабилизации ситуации.

До этого российское Минобороны уточняло, что средства ПВО в ночь на 1 июля уничтожили 36 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.