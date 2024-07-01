В Госдуме поддержали возвращение в школы оценок за поведение

В российские школы следует вернуть оценку за поведение, при этом она должна отражаться в итоговом аттестате. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

«Уметь себя хорошо вести в обществе — это один из базисных навыков, который ребенок должен вынести из школы», — написала Буцкая.

Депутат пояснила, что в случаях, если поведение школьников «выходит за рамки дозволенного, это должно найти отражение в аттестате». Кроме того, она отметила, что «оценка за поведение охладит тех, кто с детства считает, что ему все должны», и заявила, что «хамство и свобода мысли — это разные понятия».

Резюмируя, депутат отметила необходимость определения критериев выставления оценки за поведение, чтобы не было «перегибов на местах».

24 июня схожее мнение выразил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он заявил, что министерство не против введения в школах оценки за поведение, но следует определиться с критериями ее выставления.

Ранее сообщалось, что более половины родителей поддерживают возвращение в школы оценок за поведение.