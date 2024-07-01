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Российская туристка сорвалась в горах с высоты 10 метров и выжила

В Сочи туристка сорвалась в горах с десяти метров, ее эвакуировали спасатели МЧС

В Сочи туристка выжила после падения с высоты десяти метров, женщине понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 30 июня в лесу. Как рассказали в ведомстве, женщина вместе со спутником отправились в однодневный поход, который не зарегистрировали. Во время него произошел несчастный случай: туристка сорвалась с высоты десяти метров. Обстоятельства случившегося не уточняются. В ведомстве отметили, что пострадавшую нашли в труднодоступном месте, выше слияния рек Сочи и Агвы.

Пресс-служба показало видео, на котором спасатели выносят женщину на носилках через реку к тропе. Там пострадавшую забрали сотрудники скорой помощи. Информация о характере полученных туристкой повреждениях отсутствует.

До этого в МЧС рассказали, что спасли на Алтае туриста, который четыре часа провисел на отвесной скале.

Ранее турист в неадекватном состоянии заблудился в сочинском лесу.

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