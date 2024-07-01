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Участник СВО из Бурятии назвал некоторые инициативы Госдумы «откровенно идиотскими»

Боец СВО раскритиковал предложения в ГД о запрете майонеза в шаурме

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Depositphotos

Участник СВО из Бурятии Александр Васильев назвал «откровенно идиотскими» некоторые инициативы депутатов Госдумы и выразил мнение, что работа нижней палаты российского парламента не вполне продуктивна. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Таким образом он отреагировал на слова депутата Виталия Милонова о необходимости запрета майонеза в шаурме.

По словам Васильева, депутатам Госдумы «то ЕГЭ спать не дает, то им дизайн паспорта вдруг обновить потребовалось, то стринги запретить понадобилось, то у них шаурма зачесалась».

Виталий Милонов в интервью агентству «Москва» заявил: «Майонезу в шаверме не место. Тот, кто пользуется майонезом, наносит удар по репутации шавермы».

29 июня вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Владислав Даванков направил запрос в Роскачество, в котором призвал ускорить разработку ГОСТа для шаурмы, потому что из-за жары возрастает риск отравлений.

Ранее депутат Милонов призвал приравнять несоблюдение личной гигиены к хулиганству.

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