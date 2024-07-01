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Россияне назвали самые популярные цифровые продукты

Rambler&Co: почти половина россиян хотела бы попасть в технологическую компанию

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Shutterstock

Почти половина россиян (49%) назвали социальные сети и мессенджеры наиболее популярными цифровыми продуктами, следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co.

Также в число наиболее популярных вошли банковские приложения (27%) и инструменты для работы и продуктивности (11%).

Большинство участников опроса 46% отметили, что они хотели бы попасть на стажировку в технологическую компанию, 23% — на производство, 13% — в финансовую компанию, 12% — в сферу услуг.

Чуть более трети респондентов (36%) рассказали, что популярность цифрового продукта не зависит от возраста пользователя, 20% опрошенных заявили, что цифровые продукты могут упростить жизнь более старшему поколению. Практически каждый пятый (19%) заявил, что цифровые продукты полезнее для молодежи, а 14% ответили, что цифровые продукты помогают старшему поколению компенсировать некоторые ограничения.

Также у респондентов спросили, насколько, по их мнению, важно, чтобы цифровые продукты создавались представителями молодого поколения. Чуть больше 40% опрошенных заявили, что профессионализм важнее возраста, 25% — знание целевой аудитории, 14% отметили, что возраст и качество не связаны. Также 11% заявили, что молодежь может привнести свежие идеи в индустрию. Напомним, недавно Сбер завершил отбор желающих принять участие в продуктовом марафоне для старшеклассников, в рамках которого они смогут пройти практику создания молодежных продуктов.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co в июне 2024 года. Всего в нем приняли участие почти 30 тыс. россиян.

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