Во время конфликта в центре Москвы мужчину бросили головой об асфальт

Мужчину бросили головой об асфальт во время словесного конфликта в центре Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел на Тургеневской площади. Между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого 22-летний житель Подмосковья поднял 44-летнего оппонента и бросил его головой об асфальт. На кадрах с места происшествия видно, что пострадавший после броска перестал шевелиться, а по направлению к нему стали стекаться очевидцы.

В результате произошедшего здоровью пострадавшего мужчины был причинен тяжкий вред. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Ему предъявили обвинение, а также избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела находится на контроле в Мещанской межрайонной прокуратуре. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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