В Воронежской области объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Воронежской области.

В местном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что опасное метеорологическое явление будет действовать в течение двух часов, с 14:00 до 16:00, в первые четыре дня июля.

«Максимальная температура воздуха 1 и 2 июля поднимется до 35°С, 3 и 4 июля — до 35-37°С», — отметили в сообщении.

В предупреждении указали, что такие метеоусловия способствуют «росту класса пожарной опасности». Сейчас на территории области действует особый противопожарный режим, при котором разведение костров категорически запрещено.

В понедельник, 1 июля, режим ЧС ввели в Туве из-за лесных пожаров. Глава региона Владислав Ховалыг обратил внимание на необходимость бороться «за каждый гектар леса». Он пояснил, что жаркая погода, сильные ветры и сухие грозы стали причиной возникновения новых очагов пожара в тайге.

Ранее еще в одном российском регионе ввели режим ЧС.