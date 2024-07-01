В МИД назвали неонацизмом отказ в аккредитации журналистов из РФ на саммит НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает проявлением неонацизма то, что журналистам «Известий» отказали в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне. Об этом дипломат заявила в комментарии изданию.

«Сегрегация по принципу гражданской принадлежности. Неонацизм», — коротко ответила она на просьбу оценить сложившуюся ситуацию.

Уведомление об отказе в аккредитации пришло российским журналистам в редакцию 1 июля. Причину отказа в письме не указали, но подчеркнули, что решение является окончательным.

Саммит НАТО состоится 9-11 июля. На нем будут обсуждать в том числе поддержку Украины и создание миссии Североатлантического альянса для координации этой помощи.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал позицию властей США по членству Киева в НАТО, поскольку она не соответствует «политике лидеров мира».

Ранее в США предложили Украине тайную альтернативу НАТО.