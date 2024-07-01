В Братске местные жители массово отравились едой в кафе

Жители Братска оказались в больнице после того, как поели в местной точке общепита. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по региону.

Специалисты ведомства проводят проверку информации местных СМИ, которые утверждают, что более 20 человек отравились после того, как купили еду в кафе-баре «Мехико». В Россельхознадзоре заявили, что проводят надзорные мероприятия.

«Продолжается взаимодействие с заинтересованными ведомствами в целях объективного расследования и принятия правового решения», — поделились в ведомстве.

На ситуацию обратили внимание представители Роспотребнадзора. Они не уточняют количество пострадавших, но отмечают, что все пострадавшие связывают свое состояние с походом в кафе.

«Для лабораторных исследований сотрудниками Роспотребнадзора отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды», — сообщается в публикации ведомства.

Точка общепита временно прекратила работу.

Следователи возбудили уголовное дело. Известно, что среди заболевших пять несовершеннолетних. Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее дети массово отравились в лагере в Башкирии.