Памятник Жукову в Москве снова осквернили словом из трех букв

Памятник советскому маршалу Георгию Жукову на Манежной площади Москвы снова осквернили надписью «ГУР». Теперь это сделал 57-летний житель Тульской области Сергей Л., сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, мужчина совершил акт вандализма днем 29 июня. Правонарушителя заметили полицейские и попытались его задержать, но тот оказал сопротивление, однако в итоге сдался. Он рассказал, что украинские мошенники заставили его взять кредиты на сумму 500 тысяч рублей и осквернить памятник надписью.

Порча памятников Великой Отечественной войны подпадает под статью 243.4 УК РФ, которая предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Аналогичный инцидент произошел в начале июня, когда две медсестры написали «ГУР» на памятнике Жукову. Женщин сразу задержали, и теперь им грозит до пяти лет колонии. При этом одна из них поддерживает Россию. Она призналась, что отдала телефонным мошенникам 3 млн руб., после чего те заставили испортить памятник. Всего злоумышленники обрабатывали жертву два месяца. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».