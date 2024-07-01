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Журналистов «Известий» не пустили на саммит НАТО в Вашингтоне

Журналисты «Известий» не смогли получить аккредитацию на саммит НАТО в США

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Антон Денисов/РИА Новости

Журналисты газеты «Известия» получили отказ на аккредитацию на июльский саммит НАТО. Сообщение от организаторов форума поступило в редакцию 1 июля.

«К сожалению, на этот раз ваш запрос на аккредитацию средств массовой информации не может быть удовлетворен», — сказано в нем.

В уведомлении пояснили, что не могут раскрыть причины такого решения, назвав его окончательным. Организаторы саммита обратили внимание, что публичные части заседания будут доступны на сайте НАТО.

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне будет посвящен 75-летию блока. В частности, уходящий с поста генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе мероприятия участники планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины. Он предрек, что Вашингтон останется сильным союзником Североатлантического альянса вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.

Ранее в США анонсировали принятие мер для безопасности своих военных в Европе

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