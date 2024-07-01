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В регионе собака разорвала трехлетнему мальчику лицо

В Чите собака укусила трехлетнего ребенка за лицо

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Shutterstock/Pavel Hlystov

Ребенка из Читы госпитализировали после того, как его укусила собака. Об этом сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на мать пострадавшего.

Инцидент произошел в Витимском микрорайоне. По словам женщины, на ее трехлетнего сына напал пес. Животное разорвало мальчику лицо, в результате его госпитализировали.

О том, в каком состоянии он находится в больнице, неизвестно. Информация о том, была это бездомная собака или принадлежала кому-то из местных жителей, отсутствует.
В комментарии для журналистов представители местного МВД сообщили, что на данный момент проводится проверка.

До этого в Самарской области собака повалила ребенка на землю и откусила маленькому мальчику ухо. По словам матери, у пострадавшего осталась только внутренняя раковина. Чтобы восстановить ухо, ребенку понадобится пластическая операция.

В прокуратуре ситуацию взяли на контроль. Там проверят деятельность властей, ответственных за отлов бродячих животных.

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