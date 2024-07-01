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В Белгороде появились дополнительные номера телефонов скорой помощи

В Белгороде запустили дополнительные номера телефонов для вызова скорой помощи

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Shutterstock

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил в своем Telegram-канале о запуске дополнительных номеров телефонов для вызова скорой помощи.

Он пояснил, что меры приняли из-за проблем со светом в регионе.

Так, он назвал новые номера в зависимости от района: Белгородский район — 89524227747, Белгород (центральная подстанция) — 89524370102, Белгород (южная подстанция) — 89524370307, Яковлевская подстанция — 89087839221, Алексеевка подстанция — 89517640181, Борисовская подстанция — 89040998098, Валуйская подстанция — 89511583031, Старооскольская подстанция — 89040912003, Губкинская подстанция — 89507129349, Чернянская подстанция — 89517600650, Шебекинская подстанция — 89045366303.

Перерывы подачи электроэнергии зафиксированы в Белгородской области из-за технологического нарушения 1 июля. Энергетики приступили к переводу электроснабжения потребителей на резервные схемы, а социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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