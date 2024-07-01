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Более 3 тыс. человек посетили благотворительную выставку Orzu

На выставке-аукционе картин от ИИ собрали $12 тысяч

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Проект «Orzu»

Выставку-аукцион Orzu в Узбекистане посетили более 3 тыс. человек, включая международных гостей из России, США, ОАЭ и других стран, сообщается на сайте Telegraph.

На выставке представили 20 картин, которые были сгенерированы искусственным интеллектом на основе впечатлений незрячих и слабовидящих детей.

Сначала психологи и журналисты сверяли картины с рассказами детей, а после работы передали художницам, которые создали 20 уникальных картин.

Всего в рамках аукциона удалось собрать примерно $12 тысяч (150 млн сумов).

Самую дорогую картину «Затерянная сказка» приобрел китаец И Чоу.

«На этой картине изображены высокие горы и водопады. В моей стране это символ дружбы», — сказал он.

Все собранные деньги с благотворительного аукциона отправили на счет благотворительного фонда «Mehirli Qo'llar».

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