Два дома и автомобили повреждены в Запорожской области из-за обстрела ВСУ

Повреждения зафиксированы в селе Пологи Запорожской области после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Пологовский район, село Пологи. Очередная атака ВСУ на частный сектор, где живут мирные люди», — написал он.

Балицкий уточнил, что разрушения получили два дома и автомобили, пострадавших нет.

Власти региона восстановят дома и окажут всю возможную помощь, добавил глава региона.

Накануне Балицкий сообщал, что специалисты предприятия «Таврия-Энерго» восстанавливают работу сетей электроснабжения после обстрела Вооруженных сил Украины Токмакского и Каменско-Днепровского муниципальных округов Запорожской области.

До этого сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры в Вольнянске.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.