Жителей Курской области предупредили о перебоях с электричеством после аварии на ЛЭП

Из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Он отметил, что ситуацию он уже обсудил на заседании оперативного штаба под руководством генерального директора «Россети Центр» Игоря Маковского.

Энергетики продолжают работать над устранением аварии. Смирнов заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

До этого перерывы подачи электроэнергии зафиксировали в Белгородской области из-за технологического нарушения. Энергетики приступили к переводу электроснабжения потребителей на резервные схемы, а социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников.

По данным корреспондента РИА Новости, в Белгороде не работают светофоры, а также есть проблемы с интернетом.

Ранее над Курской областью сбили семь беспилотников.