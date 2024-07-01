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В Челябинской области подросток выпал из окна, отмечая выпускной

В Снежинске школьник выпал из окна во время празднования выпускного

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Pexels

В Челябинской области празднование выпускного закончилось для молодого человека выпадением из окна. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Снежинске. По данным источника, выпускник находился в квартире знакомой, где его компания отмечала праздник. По какой причине подросток выпал из окна, неизвестно. Медикам спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщает 74.ru, на данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

«Вчера всех детей по этому поводу допрашивали, ведут расследование», — поделился один из знакомых молодого человека с изданием.

Известно, что школьник увлекался спортом и участвовал в соревнованиях. По словам одного из педагогов, молодой человек был улыбчивым и добросовестно относился к учебе.

До этого в Бурятии младенец выпал из окна десятого этажа вместе с матерью. По какой причине это произошло, на данный момент неизвестно. Мать медикам спасти не удалось, ребенок попал в реанимацию в тяжелом состоянии, но мальчик быстро идет на поправку.

Ранее на Урале девушка выжила после падения из окна.

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