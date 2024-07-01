Медведь вышел к людям и попытался украсть тапки у мужчины в Иркутской области

В Иркутской области медведь вышел на трассу и чуть не украл тапки у мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на прошедших выходных на трассе в Слюдянском районе. Медведь вышел к людям, которые стали снимать его на камеры и угощать едой из рук. Позже хищник попытался отобрать шлепанцы у мужчины, который пытался с ним сфотографироваться. Отмечается, что животное не проявило агрессии.

Однако региональный Охотнадзор не одобрил действия очевидцев произошедшего, передает «Борус». Специалисты призвали людей не взаимодействовать с хищниками и не подкармливать их — они обязательно вернутся на это же место в другой раз, зная, что там кормят. При этом в каком настроении животное будет в следующий раз, неизвестно.

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