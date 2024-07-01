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Россиянка может стать фигуранткой дела из-за взятки при поступлении дочери в университет

Mash: в Дагестане женщине грозит дело за взятку при поступлении дочери в вуз

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Shutterstock

В Дагестане женщину заподозрили в даче взятки сотруднице вуза, куда поступала ее дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, во время проверки выяснилось, что ассистентке кафедры общественного здоровья медицинского университета поступил подозрительный перевод в 450 тысяч рублей. Отправителем оказалась мать одной из абитуриенток, которая окончила школу в этом году и планировала поступление в вуз. Предварительно, пропуском на бюджетное место должна была стать взятка сотруднице.

Теперь матери абитуриентки грозит уголовное дело по статье о даче взятки. Работнице университета также грозит преследование за получение взятки и превышение должностных полномочий. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее в Москве арестовали студентов университета медицины по делу взятках.

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