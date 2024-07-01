На популярном курорте туристов будут штрафовать за мочеиспускание в море на 750 евро

Власти Испании собираются ужесточить наказание за мочеиспускание в море у Марбельи. Об этом сообщает The Independent.

Городской совет 21 июня предварительно утвердил планы об усилении мер, направленных на снижение ущерба, который наносит курорту большой поток туристов в летний сезон. Ранее штраф за мочеиспускание в море на курорте составлял до 300 евро (около 28 тыс. рублей). В этом году чиновники планируют поднять его до 750 евро (около 70 тыс. рублей).

По данным издания, штрафы появятся на 25 пляжах муниципалитета Малага.

Прежде, чем предложение примут официально, оно должно пройти общественные обсуждения. СМИ не уточняет, каким образом дежурные спасатели будут выявлять нарушителей правил.

Также в рамках усиления мер безопасности власти предложили запретить игры с мячом в воде, организация вечеринок на пляжной зоне с зонтиками без предварительного согласования.

Ранее стало известно, какие болезни можно подхватить при посещении пляжей.