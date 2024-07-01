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В Москве мужчина забаррикадировался в комнате и вышел с ребенком на подоконник

360.ru: в Москве мужчина с восьмилетним ребенком вышел на подоконник

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Depositphotos

Житель Москвы забаррикадировался в квартире с ребенком. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Вешняках. По данным собеседника, россиянин стоит на подоконнике вместе с восьмилетним ребенком и угрожает. Какие именно требования он предъявляет, неизвестно.

Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, мужчина находится в неадекватном состоянии. На место уже выехали экстренные службы.

До этого в Воронеже мужчина взял в заложники младенца. По версии следствия, россиянин вышел с ребенком на балкон, после чего стал угрожать матери младшего члена семьи. Перед этим женщина заявила, что хотела бы расстаться и предложила переехать. Последнее в планы мужчины не входило, поэтому он решил воздействовать на сожительницу с помощью младенца.

Суд признал россиянина виновным и приговорил его к 11 годам лишения свободы. Часть из них он проведет в тюрьме.

Ранее четыре жителя Твери похищали людей и вымогали у них миллионы рублей.

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