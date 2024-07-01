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В Белгородской области объяснили отключение водоснабжения

В Белгородской области не работает водоснабжение из-за перебоев с электричеством

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Depositphotos

Водоснабжение не работает в некоторых населенных пунктах Белгородской области из-за аварийного отключения электричества. Об этом сообщается на странице «Белоблводоканала» во «ВКонтакте».

«Отсутствие воды и снижение давления воды в отдельных населенных пунктах Белгородской области связано с аварийным отключением электроснабжения на объектах водоканала», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в данный момент проводится переподключение объектов на резервные источники питания.

В ближайшие часы «Белоблводоканал» ожидает восстановления подачи воды, при этом подчеркивается, что давление в системе будет снижено. Водоканал попросил граждан минимизировать потребление воды до стабилизации ситуации.

До этого в Белгороде и ряде регионов области пропало электричество. В «Белгородэнерго» заявили, что это связано с технологическим нарушением после внешнего воздействия.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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