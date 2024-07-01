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У девочки во время задержки рейса во Внуково пошла кровь из носа в душном самолете

Shot: в Москве у девочки пошла кровь из носа во время задержки самолета

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Depositphotos

В Москве у 12-летней девочки во время задержки рейса пошла кровь из носа в душном самолете. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в аэропорту Внуково на рейсе в Анталью, который задерживался почти на семь часов. Во время ожидания на борту самолета без кондиционеров ребенок стал жаловаться на ухудшение самочувствия, а затем у девочки из носа пошла кровь.

После этого несовершеннолетнюю увели в здание воздушной гавани, где родители позаботились об оказании ребенку медицинской помощи. Сейчас самочувствие девочки в норме.

Сообщается, что 320 пассажиров рейса Azur Air застряли в аэропорту из-за поломки самолета. Людей сначала пустили в самолет, однако после получаса в душном салоне их вернули в терминал. Позже воздушный борт заменили.

Ранее самолет экстренно сел в Магадане из-за больного пассажира на борту.

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