Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Для участников спецоперации предложили ввести новые льготы

Депутаты ЛДПР призвали ввести скидки на санаторный отдых для военнослужащих

close
100%
stavtourism.ru/санаторий им. Кирова

В Госдуму внесли законопроект о льготах для военнослужащих, уволенных из-за травмы после службы сроком менее 20 лет. Для них предлагается ввести скидки на оплату санаторно-курортных путевок. Соответствующую инициативу разработали депутаты ЛДПР, передает RT со ссылкой на копию документа.

Сегодня получить скидку на путевки в военно-медицинские учреждения могут военные, уволенные из-за травмы и отслужившие более 20 лет — там они проходят лечение и медобследование, напомнили авторы документа. При этом за время проведения спецоперации количество нуждающихся в лечении служащих выросло, а срок их службы при увольнении значительно ниже 20 лет, из-за чего они получить такие льготы не могут, подчеркнули разработчики законопроекта.

Они призвали сделать для таких отслуживших россиян более доступными путевки для лечения и восстановления, установив скидку на уровне 75%. По мнению депутатов, это поможет военным поправлять здоровье каждый год и жить полноценной жизнью. Предложения предлагается внести в закон о статусе военнослужащих, по которому сегодня военные со сроком службы не менее 20 лет имеют право на 75%-ю скидку на путевки, а члены их семей — на 50%-ю.

Напомним, также ввести льготы на санаторный отдых в России призвали для активистов, которые помогают очищать леса от мусора. Общественники призвали поощрять таких людей, в том числе приоритетом при трудоустройстве в государственные природоохранные структуры.

Ранее стало известно о новой «культурной» льготе для ветеранов спецоперации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами