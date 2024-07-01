Для участников спецоперации предложили ввести новые льготы

В Госдуму внесли законопроект о льготах для военнослужащих, уволенных из-за травмы после службы сроком менее 20 лет. Для них предлагается ввести скидки на оплату санаторно-курортных путевок. Соответствующую инициативу разработали депутаты ЛДПР, передает RT со ссылкой на копию документа.

Сегодня получить скидку на путевки в военно-медицинские учреждения могут военные, уволенные из-за травмы и отслужившие более 20 лет — там они проходят лечение и медобследование, напомнили авторы документа. При этом за время проведения спецоперации количество нуждающихся в лечении служащих выросло, а срок их службы при увольнении значительно ниже 20 лет, из-за чего они получить такие льготы не могут, подчеркнули разработчики законопроекта.

Они призвали сделать для таких отслуживших россиян более доступными путевки для лечения и восстановления, установив скидку на уровне 75%. По мнению депутатов, это поможет военным поправлять здоровье каждый год и жить полноценной жизнью. Предложения предлагается внести в закон о статусе военнослужащих, по которому сегодня военные со сроком службы не менее 20 лет имеют право на 75%-ю скидку на путевки, а члены их семей — на 50%-ю.

Напомним, также ввести льготы на санаторный отдых в России призвали для активистов, которые помогают очищать леса от мусора. Общественники призвали поощрять таких людей, в том числе приоритетом при трудоустройстве в государственные природоохранные структуры.

Ранее стало известно о новой «культурной» льготе для ветеранов спецоперации.